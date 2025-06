La finale Sinner-Alcaraz in chiaro, ma niente Rai. L’occasione di Jannik al Roland Garros: dove vederla in Tv

Domenica 8 giugno alle 15 il numero 1 al mondo sfiderà il numero 2. La partita sarà visibile su Eurosport ma non solo

È tutto pronto per la finalissima del Roland Garros 2025, in cui Jannik Sinner e il campione in carica Carlos Alcaraz per la prima volta si giocheranno uno contro l’altro uno Slam. Sulla terra battuta del Philippe-Chatrier, a Parigi, le telecamere si accenderanno qualche ora prima dell’inizio della super-sfida, atteso per le 15 di domenica 8 giugno. La sfida, a differenza di tutto il resto del torneo, sarà visibile in diretta tv anche in chiaro.

Dove vedere Sinner-Alcaraz in tv

Una vittoria straordinaria quella per 3-0 sulla leggenda Novak Djokovic, che ha permesso al numero uno al mondo di staccare il biglietto per la sua prima finale del torneo francese in carriera. Carlos Alcaraz, numero due del ranking Atp, l’ha spuntata contro Lorenzo Musetti. Domenica alle 15 tutte le tv del mondo saranno collegate con Parigi. In Italia la partita sarà visibile su Eurosport, canale visibile sia tramite l’abbonamento a Discovery che su Sky. Non solo. La partita, infatti, sarà data anche in chiaro sul NOVE. Una decisione in risposta alle forti polemiche che avevano fatto seguito alla decisione di non trasmettere gratuitamente le due semifinali del torneo.