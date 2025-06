Roland Garros, sfuma il sogno di Musetti: il ritiro al quarto set per problemi fisici. In finale ci va Alcaraz

Un primo set in pieno controllo, un secondo perso al tie break dopo aver sfiorato il 2-0 e aver messo in difficoltà il numero 2 al mondo. Poi il crollo

Lotta, si batte, strappa il primo set. Combatte nel secondo, poi crolla e si ritira per un problema fisico all’adduttore sinistro. L’incredibile cavalcata di Lorenzo Musetti si infrange contro lo strapotere di Carlos Alcaraz nella semifinale del Roland Garros. Un 6-4 6-7 0-6 nei primi tre set, per arrivare al ritiro nel quarto set contro il favorito per la vittoria e il campione in carica dello Slam francese. Una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca al carrarino, che per la prima ora e quaranta di incontro è sembrato in grado di dettare il suo ritmo e di mettere alle strette il fenomeno ex numero 1 al mondo. Alla lunga, forse, ha pagato le gambe e la minore esperienza in palcoscenici che lui aveva visto solo un anno fa sull’erba di Wimbledon.

Il dominio di Alcaraz su Musetti e la sfida per il quinto Slam

Una sola sconfitta da aprile a oggi per Carlos Alcaraz, quella per mano della mina vagante danese Holger Rune in finale a Barcellona. Poi solo ed esclusivamente vittorie, tra cui quella prestigiosissima contro il numero 1 al mondo Jannik Sinner a Roma. Sarà per lo stile di gioco o per i polmoni di acciaio, Carlos Alcaraz fin da quando giocava nella categoria Challenger è sempre stato il punto debole del 23enne italiano. Sette incontri prima della semifinale di oggi, sei vittorie per lo spagnolo. L’unico trionfo per Musetti risale addirittura alla finale dell’Atp di Amburgo di cinque anni fa. E ora il 2003 iberico si giocherà la possibilità di alzare al cielo il quinto titolo Slam della sua carriera, che sia contro Jannik Sinner o Novak Djokovic.