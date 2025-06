Roland Garros, Djokovic sfiderà Sinner in semifinale: Zverev battuto in 4 set. Quando e dove vedere la partita

Il serbo ha avuto la meglio sul tedesco, imponendosi con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2, 6-4. Il match contro l'azzurro venerdì 6 giugno

Sarà Novak Djokovic l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale del Roland Garros. Il tennista serbo, numero 6 del mondo, ha conquistato l’accesso al penultimo atto del torneo parigino superando Alexander Zverev (n.3 ATP) con una vittoria in rimonta: 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 il punteggio finale, al termine di un match combattuto durato tre ore e venti minuti. Ad attenderlo ora c’è l’azzurro, che nei quarti ha sconfitto il kazako Alexander Bublik. Il match tra il numero uno d’Italia e Djokovic è in programma venerdì 6 giugno sul centrale del Roland Garros, il Philippe Chatrier. «Spero di essere pronto e che sia una partita di grande qualità», ha commentato l’altoatesino subito dopo la vittoria, proiettandosi già verso la sfida contro il fuoriclasse serbo.

Dove vedere la partita

L’incontro dovrebbe essere il secondo della giornata e, salvo variazioni, avrà inizio intorno alle ore 19:00, anche se l’orario ufficiale non è stato ancora reso noto. La semifinale sarà trasmessa in diretta televisiva in Italia su Eurosport (visibile su Sky) e sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN e Discovery+. Tuttavia, il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, non ci sta alla mancata trasmissione in chiaro in Italia delle due semifinali: «È una situazione paradossale e inaccettabile. Auspichiamo con forza un intervento normativo del Governo affinché il tennis italiano, ostaggio di logiche di business, sia restituito ai milioni di appassionati che chiedono di poter assistere ad un momento senza precedenti nella storia del nostro sport».