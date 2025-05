Roland Garros, Jannik Sinner perfetto con Lehecka: il ceco travolto 3-0. Agli ottavi c’è Rublev

Il tennista altoatesino ha lasciato solo tre game all'avversario, travolto dalla combinazione di precisione e potenza dell'azzurro. Ora la sfida con il russo per avvicinarsi al sogno di Parigi

Un terzo turno convincente, anzi dominante, per Jannik Sinner che lascia solo tre game al numero 34 al mondo Jiri Lehecka. Partita dopo partita, il numero uno al mondo sembra scrollarsi di dosso la ruggine dei tre mesi di sospensione per il caso Clostebol. Al terzo turno del Roland Garros lo fa con una prestazione sontuosa, praticamente perfetta: 6-0 6-1 6-2 contro il ceco. Ora agli ottavi lo attende il russo Andrey Rublev per il primo incontro di livello dello Slam francese.

Il dominio nei numeri

Una partita completamente a senso unico e a dimostrarlo ci sono i numeri. A partire dalla durata, un’ora e quaranta minuti per tre set. La stessa storia vale per i vincenti, 31 contro 17, e per gli errori non forzati, 9 contro 31. C’è poi il capitolo dei punti in battuta: sotto il 50% per il ceco, vicino al 90% per Sinner. Per metterla come scrive il Roland Garros: «Semplicemente troppo forte».