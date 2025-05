Jannik Sinner e la finale di Champions League: «Sono del Milan ma sabato sera tiferò Inter». Ma abbraccia Donnarumma – Il video

L'incontro tra i due campioni dietro le quinte del Roland Garros e il "conflitto" sul tifo nella finale di Monaco di Baviera

Tra campioni ci si intende e Gigio Donnarumma e Jannik Sinner non fanno eccezione. Il portiere della nazionale e del Paris Saint Germain si è concesso una serata di relax (a Parigi) in vista della finale di Monaco che lo attende sabato 31 maggio, andando ad assistere al match del suo amico Sinner. L’altoatesino, impegnato nel primo turno del Roland Garros, ha regolato in tre set il francese Rinderknech e alla fine dell’incontro ha voluto salutare e ringraziare Donnarumma, ex portiere del Milan, la squadra del cuore di Sinner: «Volevo ringraziare un ospite speciale, grazie per essere venuto Gigio – e poi rivolgendosi al pubblico francese- avete il miglior portiere del mondo»

La finale di Champions League? «Spero che vinca un italiana»

A proposito dell’imminente finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Inter, nella conferenza stampa post match, Sinner è stato incalzato dai giornalisti che conoscono la sua fede rossonera. Il tennista italiano, sempre attento a non sbilanciarsi più di tanto nelle dichiarazioni, ha offerto la una risposta diplomatica: «Non mettetemi in questa posizione… Sono italiano, e quindi se una squadra italiana vince sono sempre contento. Ma se vincerà il Psg sarò molto contento per Gigione». Sul suo rapporto con il portiere della Nazionale ha poi aggiunto: «Gigio e io ci conosciamo ormai da tanto tempo, ci stimiamo, e sono molto contento che oggi sia venuto a vedere il match. Anche lui fra poco ha una partita discretamente importante e tutti e due siamo abbastanza concentrati su noi stessi. Però ci sosteniamo, ci incoraggiamo e mi ha fatto piacere che oggi fosse nel mio box». Sui profili social dei due spunta anche la foto dello scambio di magliette, con una dedica particoalre di Jannik. Sulla maglietta regalata al portiere si legge la frase “A Gigio, forte a COD, numero 1 tvb”, il riferimento è alla passione comune per il popolare videogioco Call of Duty.