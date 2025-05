Tapiro d’oro a Simone Inzaghi: «Scudetto al Napoli? Spiace». E sul futuro lontano dall’Inter glissa con ironia

Per l'allenatore nerazzurro si tratta del quinto Tapiro. Lui non si nasconde: «Punto al sesto». Le parole sul tricolore vinto dalla squadra di Antonio Conte e il pronostico sulla finale di Champions League

Simone Inzaghi resta all’Inter o scappa in Arabia Saudita a suon di milioni? È questa la domanda che da giorni interroga tanti tifosi nerazzurri nella settimana più delicata della stagione, quella che porterà alla finale di Champions League la sera di sabato 31 maggio contro il Paris Saint-Germain. Dopo essere stati sbattuti fuori dal Milan nella finale di Supercoppa e nella semifinale della Coppa Italia, l’Inter si è fatta sfilare dalle mani lo Scudetto da parte del Napoli. Per questo Simone Inzaghi ha potuto ricevere in mano il primo trofeo stagionale, il Tapiro d’oro di Striscia la notizia. «Bisogna fare i complimenti al Napoli, una squadra che ha fatto un ottimo percorso come il nostro», ha detto al microfono di Valerio Staffelli. «Chiaramente c’è del rammarico da parte nostra, ma i miei ragazzi hanno dato veramente ero tutto». L’intervista completa andrà in onda su Canale 5 alle 20.35 di lunedì 26 maggio.

Inzaghi, la finale di Champions e la maxi offerta dell’Al-Hilal

«Bisogna saper vincere e saper perdere», Inzaghi – al quinto Tapiro – sembra aver preso il secondo posto in campionato con filosofia. «Ci dispiace, ci siamo battuti fino all’ultimo». Ma lo Scudetto è ormai cosa del passato, ora la testa va al futuro. In primo luogo alla finale di Champions League: «Abbiamo la partita più importante che un allenatore e un giocatore possano fare. Andiamo a farla con tanta fiducia, ce la metteremo tutta». Poi la puntura di Staffelli: «Quindi se ne va o rimane?», riferendosi alle voci che raccontavano di un Inzaghi tentato dalla maxi offerta dell’Al-Hilal da 50 milioni in tre anni. L’allenatore dell’Inter risponde vago, ma con una buona dose di ironia: «No no rimango. Rimango perché voglio prendere il sesto Tapiro».