Eurovision, Olly: «L’autotune non c’entra niente con la mia rinuncia. Marta Donà? Si merita tutto»

Il cantautore genovese ha ricevuto il Tapiro d'oro dall'inviato di Striscia la notizia

«Se fosse per questo motivo l’avrei detto». Non è stata l’impossibilità di utilizzare l’autotune a convincere Olly a rinunciare all’Eurovision Song Contest ha dichiarato il vincitore del Festival di Sanremo 2025 a Valerio Staffelli di Striscia la notizia che lo ha omaggiato del Tapiro d’oro. «Non vado perché ho già il mio tour, con tanta gente che vuole sentirmi», ha aggiunto poi il cantautore ligure, confermando dunque ciò che aveva scritto sui social domenica e in qualche modo preannunciato durante la conferenza stampa del giorno dopo la vittoria a Sanremo. Staffelli stuzzica Olly anche sulla questione Marta Donà, la manager che ha infilato tre vittorie di fila al Festival (Marco Mengoni, Angelina Mango e, appunto Olly), senza contare quella del 2021 con i Maneskin e quella del 2013 con Mengoni. Per molti sarebbe lei l’artefice della vittoria, fino ad arrivare addirittura al sospetto che sia stata lei a favorire Olly piazzandolo in slot comodi nella scaletta per avere una maggiore visibilità. Tutte accuse rimandate ai vari mittenti chiaramente, Olly sulla sua manager dichiara: «Marta si merita il successo perché è una brava professionista: si impegna tanto e quindi ha avuto tanti grandi risultati».

Il video di Balorda nostalgia

Acqua sul fuoco anche per quanto riguarda un’altra questione spinosa, pare infatti che il video di Balorda nostalgia sia assai simile a quello di Il mio cuore fa Fu Fu, brano di Mal Vivente. In realtà l’unica cosa simile è l’idea di un pugile che combatte contro un avversario invisibile, per il resto i due videoclip c’entrano poco, soprattutto perché il videoclip di Balorda nostalgia, soggetto e regia di Giulio Rosati, è un chiarissimo omaggio a classici del cinema legati alla box, soprattutto Toro scatenato di Martin Scorsese. Nel servizio di Staffelli vengono spente anche le polemiche circa il comportamento di Mara Venier a Domenica In quando, evidentemente per scherzo, ha provato a togliere a Olly il cardigan che indossava. L’artista in quel momento non è sembrato esattamente a suo agio e sono tante le voci che si sono rincorse sul web all’insegna del «e se fosse stata una donna?». Olly però spiega a Staffelli che non si è sentito «molestato» da Mara Venier ma semplicemente non è persona che gradisce troppo il contatto fisico in generale, per questo quell’espressione infastidita.