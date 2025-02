The Kolors, dopo Sanremo portano Fru anche ad Amici: «Mi dispiace aver oscurato i ballerini» – I video

Gianluca Colucci dei The Jackal irrompe nello studio del talent di Maria De Filippi insieme al gruppo di Stash

«Mi dispiace aver oscurato i ballerini di Amici ma questa cosa andava fatta». Da quando è salito sul palco dell’Ariston durante Sanremo 2025, Fru dei The Jackal non si ferma più. L’idea nata per gioco con i The Kolors è prima diventata realtà durante il Festival, e ora si è ripetuta anche negli studi televisivi di Amici, lo storico programma di Maria De Filippi. Stash e compagni hanno voluto con loro anche Fru durante la loro esibizione di Tu con chi fai l’amore durante il talent: «Non potevamo non farlo». E Fru non si è sottratto, ballando accanto al cantante. «Mi dicevano che non avrei mai avuto amici e allora mi sono preso Amici», ha scritto sui social Gianluca Colucci, in arte Fru, «grazie The Kolors per esservi allineati al mio livello di scemità, siete degli Amici con la A maiuscola (curiosa omonimia col programma). Non so se questo fosse il modo migliore per presentarmi a Maria ma ormai così ho fatto. Alla prossima».