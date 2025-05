Il Napoli è campione d’Italia. La squadra di Conte batte il Cagliari e vince lo Scudetto

Nonostante la vittoria dell'Inter contro il Como, il tricolore torna nuovamente alle pendici del Vesuvio

Il Napoli è campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia. Dopo digiuno lungo 32 anni, quello che aveva separato lo storico Scudetto del ’90 da quello del 2023 e una parentesi nerazzurra, il tricolore torna nuovamente alle pendici del Vesuvio grazie alla vittoria contro il Cagliari per 2-0. Un trionfo che il Napoli aspettava da settimane, un sogno che sembrava scivolato via ma poi riacciuffato grazie al pareggio in extremis a cui la Lazio ha costretto l’Inter. Una battaglia punto a punto conclusa tra le mura casalinghe, quelle del Diego Armando Maradona, con una città in festa da giorni.

Il Napoli dei record e delle prime volte

Agli azzurri di Antonio Conte, non in panchina perché squalificato, bastava vincere o sperare che l’Inter non avesse la meglio contro il Como. Questione di combinazioni in un campionato lungo, estenuante e combattuto fino all’ultimo. Una vittoria record e impronosticabile a inizio anno: mai nessuno era riuscito a conquistare il tricolore dopo essere arrivato ottavo o peggio nella stagione successiva. Gli azzurri di Conte lo hanno fatto gettando le basi su un decimo posto e ritornando, a 24 mesi di distanza, sul tetto d’Italia. Ed è proprio l’artefice di questo successo, Antonio Conte, a mettere la sua personalissima firma su un altro primato, diventando il primo allenatore della storia della Serie A a vincere il campionato con tre squadre differenti: Juventus, Inter e ora Napoli.