L’ultima di Serie A, venerdì 23 maggio giocano Inter e Napoli: le combinazioni per lo Scudetto e l’ipotesi spareggio

È arrivata questa mattina l’ufficialità dal Consiglio di Lega calcio: Inter e Napoli disputeranno la 38esima giornata di campionato venerdì 23 maggio in contemporanea alle 20:45. La squadra milanese sarà impegnata sul campo del Como, mentre i partenopei affronteranno tra le mura amiche il Cagliari. Sia il Como che il Cagliari non hanno più nulla da chiedere alla classifica, essendo entrambe salve e non in lotta per nessuna qualificazione europea.

Perché l’ultima giornata di Serie A si gioca venerdì 23 maggio

Il consiglio di Lega, composto dal presidente Simonelli, l’ad De Siervo, Fenucci (ad Bologna), Giulini (presidente del Cagliari), Percassi (ad Atalanta), Scaroni (presidente Milan) e Tacoli (consigliere indipendente), ha dovuto coniugare le richieste delle due squadre con la necessità di lasciare una data libera per l’eventuale spareggio. Quest’ultimo è stato fissato lunedì 26 maggio. Il Napoli aveva inizialmente richiesto di giocare le partite regolarmente nel fine settimana, per consentire ai tifosi di festeggiare in un giorno non lavorativo. L’inter, dal canto suo, avrebbe preferito disputare la partita di giovedì, per concedersi un riposo più prolungato in vista dell’impegno che la attenderà nella finale di Champions League il 31 maggio.

Le combinazioni per lo Scudetto

Dopo l’emozionante finale dei match dell’ultima giornata , Il Napoli arriva all’ultimo appuntamento con un punto di vantaggio sui rivali dell’Inter. Sarà quindi sufficiente vincere in casa contro il Cagliari per laurearsi per la quarta volta campione d’Italia. L’Inter dovrà invece sperare almeno in un pareggio della squadra di Conte per guadagnare un’insperata prima posizione. Nel caso in cui il Napoli dovesse perdere in casa e l’Inter strappasse solamente un pareggio sul lago di Como le due squadre arriverebbero a pari punti. In quel caso sarà necessario lo spareggio, fissato per lunedì 26 maggio, per decidere la squadra campione d’Italia. Sebbene l’Inter per via della differenza reti avrebbe diritto a giocare in casa, quasi certamente lo scontro diretto sarà giocato in campo neutro per motivi di ordine pubblico, stando alle dichiarazioni del presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli: «A Milano non si può giocare, l’unica soluzione è Roma. Oltre alle due partite scudetto, avremo 6 partite con in ballo le coppe e le retrocessioni. Si giocheranno in 3-4 blocchi».

Gli altri match della 38esima giornata

Oltre a quelle di Inter e Napoli, saranno altre sei le partite che coinvolgeranno squadre ancora in corsa per una posizione in Europa o per la salvezza. Solamente Bologna-Genoa e Milan-Monza si disputeranno di sabato, non avendo interessi di classifica. Le altre sei partite si giocheranno tutte in contemporanea domenica 25 maggio alle ore 20:45. Di seguito il calendario completo della 38esima giornata.

Venerdì ore 20.45: Napoli- Cagliari;

Venerdì ore 20.45: Como-Inter;

Sabato ore 18: Bologna-Genoa;

​Sabato ore 20.45: Milan-Monza;

​Domenica ore 20.45: Atalanta-Parma;

​Domenica ore 20.45: Empoli-Verona;

Domenica ore 20.45: Lazio-Lecce

Domenica ore 20.45: Torino-Roma

Domenica ore 20.45: Udinese-Fiorentina

Domenica ore 20.45: Venezia-Juventus

