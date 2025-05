Serie A, pari per Napoli e Inter: lo Scudetto si deciderà all’ultima giornata. Il Milan resta fuori dalle coppe europee

Domenica 25 maggio il campionato si deciderà nel doppio scontro Napoli-Cagliari e Como-Inter. La Juve vince 2-0 contro l’Udinese e agguanta il quarto posto

Si deciderà all’ultima giornata lo scudetto della Serie A 2024/25. Il Napoli si ferma a uno 0-0 in casa del Parma, mentre l’Inter pareggia 2-2 contro la Lazio a San Siro. Così tutto rimane come prima, ovvero con la squadra di Antonio Conte che mantiene un punto di vantaggio sui nerazzurri. Domenica 25 maggio il campionato si deciderà nel doppio scontro Napoli-Cagliari e Como-Inter, entrambi in programma alle 15. Se le due squadre dovessero finire a pari punti dopo l’ultima giornata, si giocherebbero lo scudetto con uno spareggio in un campo neutrale (con ogni probabilità, l’Olimpico di Roma). Il Milan crolla, invece, nella Capitale e perde 3-1 contro la Roma: è matematicamente fuori da tutte le competizioni europee. La Juve di Tudor vince 2-0 contro l’Udinese e agguanta il quarto posto.

Risultati della 37/a e penultima giornata del campionato della Serie A di calcio: