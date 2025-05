Lucio ricoverato per ustioni, paura per l’ex difensore dell’Inter: è in terapia intensiva

L'ospedale di Brasilia assicura che l'ex calciatore è «stabile, cosciente e sotto costante osservazione»

Lucio, difensore brasiliano dell’Inter, è ricoverato da tre giorni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Brasilia. L’ex calciatore, oggi 47enne, è stato trasportato nella struttura sanitaria lo scorso 15 maggio con ustioni in varie parti del corpo rimediate in un incidente domestico. In un comunicato stampa, l’ospedale ha assicurato che l’ex difensore nerazzurro è «stabile, cosciente e sotto costante osservazione».

La carriera di Lucio

Classe 1978, Lucio – all’anagrafe Lucimar Ferreira Da Silva – ha vinto un mondiale con la nazionale brasiliana nell’edizione del 2022 in Corea del Sud. Gli anni per cui più viene ricordato ancora oggi sono però quelli trascorsi – tra il 2009 e il 2012 – all’Inter di José Mourinho, dove nel 2010 ha vinto il triplete conquistando Scudetto, Coppa Italia e Champions League. Prima di approdare a Milano, Lucio ha giocato al Bayer Leverkusen e al Bayern Monaco. Si è ritirato dal calcio professionistico nel 2019.

Foto copertina: ANSA/Daniel Dal Zennaro | Lucio durante una partita con la maglia dell’Inter, nel 2012