La corsa Scudetto tra Inter e Napoli può finire già oggi, quali sono le combinazioni possibili e come funzionerebbe lo spareggio

Questa sera la squadra di Antonio Conte scenderà in campo a Parma. Gli uomini di Inzaghi affronteranno la Lazio a San Siro

Potrebbe decidersi oggi, domenica 18 maggio, la Serie A 2024/2025. A due giornate dalla fine del campionato, sono due le squadre in corsa per lo Scudetto: il Napoli di Antonio Conte (primo a 78 punti) e l’Inter di Simone Inzaghi (seconda a 77 punti). Questa sera, alle 20.45, la squadra partenopea giocherà in trasferta contro il Parma. Alla stessa ora, i nerazzurri affronteranno la Lazio a San Siro. Qualora Inter e Napoli dovessero finire a pari punti dopo le partite di oggi e quelle dell’ultima giornata di campionato, lo Scudetto si assegnerebbe con uno spareggio, da disputarsi su campo neutrale (probabilmente lo Stadio Olimpico di Roma). Ma quali sono le diverse combinazioni che possono portare alla vittoria dell’Inter o del Napoli?

Il Napoli vince se…

Se gli azzurri dovessero vincere contro il Parma e l’Inter dovesse perdere in casa contro la Lazio, il Napoli potrebbe vincere lo Scudetto già oggi. Se la squadra di Antonio Conte vincesse oggi e l’Inter riuscisse a strappare almeno un pareggio (oppure una vittoria), tutto si deciderebbe invece all’ultima giornata. Il vantaggio dei partenopei è che sono padroni del proprio destino: con due vittorie nelle ultime due partite di campionato, non avrebbero nemmeno da preoccuparsi dei risultati dell’Inter e vincerebbero matematicamente lo Scudetto. In caso di una vittoria e un pareggio, agli azzurri basterebbe comunque che l’Inter non vinca una delle prossime due partite per diventare campioni d’Italia.

L’Inter vince se…

Meno favorevoli le combinazioni per l’Inter, che affronta le due ultime giornate di campionato con un punto di svantaggio rispetto al Napoli. La squadra di Simone Inzaghi non può vincere oggi lo Scudetto. Ma potrebbe farlo all’ultima giornata di campionato qualora riuscisse a vincere entrambe le partite e il Napoli non facesse altrettanto.

L’ipotesi spareggio

Infine, c’è l’ipotesi dello spareggio Scudetto. Dopo le gare di oggi, l’Inter può trovarsi al massimo con un vantaggio di due punti, in caso di vittoria contro la Lazio e sconfitta del Napoli a Parma. Ma le due squadre potrebbero anche presentarsi all’ultima giornata a parità di punti, in caso di pareggio oggi dell’Inter e sconfitta del Napoli. In questo caso, uno spareggio scudetto tra Napoli e Inter diventerebbe molto più probabile.

Foto copertina: ANSA/Ciro Fusco | Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, e Antonio Conte, allenatore del Napoli