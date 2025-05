Un giocatore dell’Udinese denunciato per stupro, l’accusa di una ragazza: la violenza in casa del calciatore

Sono tre le persone indagate nell'inchiesta sulla violenza sessuale ai danni di una ragazza friulana, che ha denunciato il calciatore mentre si trovava in ospedale. L'Udinese non conferma: «Non sappiamo nulla»

Un giocatore dell’Udinese è stato denunciato per violenza sessuale da una ragazza friulana. La conferma che si tratti di un tesserato dell’Udinese è arrivata dalla Tgr del Friuli Venezia Giulia. La procura di Udine ha iscritto nel registro degli indagati tre persone. Oltre al giocatore sono infatti indagati due amici, a cui gli inquirenti sono arrivati grazie alla collaborazione del calciatore.

Lo stupro in casa del calciatore

La presunta violenza si sarebbe consumata la sera della scorsa domenica, 11 maggio. La ragazza ha fornito un racconto piuttosto circostanziato. Quella sera la ragazza ha premesso di aver bevuto parecchio. Con un gruppo di persone ha passato la serata in un locale di Campoformido, alla periferia di Udine. Poi è andata in un appartamento del calciatore dell’Udinese, dove sarebbe avvenuta la violenza. Nonostante la ragazza sostiene di essersi chiaramente opposta ad avere rapporti con il giocatore.

La denuncia in ospedale

Uscita da quell’appartamento, la ragazza è andata direttamente all’ospedale di Udine. Ha denunciato di aver subito lo stupro ai medici, che l’hanno presa in cura. Come da prassi, i medici hanno contattato i carabinieri, che hanno avviato l’indagine raccogliendo la testimonianza della ragazza. I tre indagati avrebbero fornito una versione diametralmente opposta dell’accaduto.

L’Udinese non conferma

Dalla società bianconera non c’è stata alcuna conferma: «Noi non confermiamo nulla perché non sappiamo nulla», fanno sapere dal club, che del resto non è stato minimamente coinvolto nell’inchiesta, essendo l’episodio avvenuto in contesti che non hanno alcun collegamento con quello sportivo.