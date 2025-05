Claudio Ranieri furioso con l’arbitro per il rigore negato alla Roma. Arriva su DAZN ed esplode: «Ma come fate? Così cambiano le regole» – Il video

L'allenatore giallorosso protesta per la decisione dell'abitro Sozza. E se la prende anche con l'ex direttore di gara Luca Marelli nello studio DAZN. La sfuriata che ha esaltato i tifosi romanisti

È furioso Claudio Ranieri dopo la sconfitta contro l’Atalanta della sua Roma. Per i giallorossi non è solo la prima sconfitta in campionato del 2025, ma anche la batosta di non rientrare tra le prima quattro per un posto in Champions league. Obiettivo che il 2-1 di Bergamo regala matematicamente all’Atalanta di Gasperini.

Il rigore negato

In una rara sfuriata a fine partita, Ranieri perde la pazienza durante l’intervista a DAZN. Tutta colpa dell’intervento del Var sul rigore prima concesso, poi tolto dall’arbitro Sozza a Koné, toccato da Pasalic. «Ma come fate a dire che non è rigore? Come fate a dire di no? – si lamenta Ranieri con lo studio di DAZN – Si vede che Pasalic va a toccare il mio giocatore».

La protesta contro il Var

«L’Atalanta è una signora squadra – ha continuato l’allenatore romanista – Tanti complimenti a loro ma quello che vorrei sapere da voi è perché è intervenuto il Var?. Il rigore si può discutere se c’era o non c’era ma ci hanno sempre detto che il Var interviene solo se c’è un evidente errore. Non si può fare una volta sì e una volta no. L’arbitro aveva dato rigore e quindi rigore era. Se invece vogliamo cambiare le regole una volta a partita…».

L’attacco a Luca Marelli

Ranieri se l’è presa anche con l’ex arbitro Luca Marelli, opinionista per DAZN: «Sono sicuro che Rocchi lo dirà a chi di dovere. Quello è rigore. Se non lo dava, si doveva star zitto. il Var non poteva intervenire. Cosa ha detto Marelli? Fatemelo capire. Sto chiedendo se il Var può intervenire. Non sto chiedendo se era o non era rigore. Vogliamo sapere per giustizia sportiva perché è intervenuto». E poi il finale, amarissimo: «Andremo in Champions? Non lo so..».