L’allenatore della Roma Claudio Ranieri: «Assomiglio a Papa Leone XIV? Non ho i social. Ma non so se è romanista davvero…»

Nei giorni scorsi, sono esplosi i meme che trovavano analogie tra il nuovo Pontefice e il tecnico giallorosso. Ora il diretto interessato dice la sua

«Somiglianza con Papa Leone XIV? Me lo hanno fatto notare. Io non ho nessun social, ma ho molti amici che mi hanno mandato di tutto». A parlare è l’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, che ha commentato con ironia il confronto diventato virale sui social tra lui e il nuovo Pontefice, Robert Francis Prevost. Nei giorni successivi all’elezione, infatti, i meme che evidenziavano la somiglianza tra i due si sono moltiplicati. Ma non è solo l’aspetto fisico ad aver attirato l’attenzione del web: un altro dettaglio curioso ha fatto rapidamente il giro del web. Secondo quanto rivelato da Padre Pagano, che conosce personalmente Papa Prevost, il nuovo Santo Padre è un tifoso della Roma. Una notizia che Ranieri sembra, però, accogliere con cautela. «Il nuovo Pontefice è romanista? Bisogna capire se sia vero o meno, le voci sono tante», ha dichiarato all’Adnkronos alla vigilia della partita contro l’Atalanta.

Il futuro allenatore della Roma

Ranieri ha poi affrontato il tema dell’allenatore che guiderà la Roma nella prossima stagione. «Se c’è già? Posso dire che dal giorno in cui mi sono insediato il lavoro è cominciato per riportare la Roma ai piani alti. Ho detto che ci saranno due mercati in cui soffriremo. Ho visto che alcuni allenatori si sono tirati fuori perché la Roma non va in Champions, ma non mi sembra si sia tirato fuori qualcuno. Questo è il massimo che posso dire», ha spiegato il tecnico, lasciando intendere che la società è già al lavoro per il futuro. Poi ha chiarito quale sarà il suo ruolo dopo l’estate, sottolineando il riconoscimento ricevuto dalla proprietà e il suo coinvolgimento nelle decisioni che verranno: «Il presidente è contento di quello che è stato fatto. Io avrò voce in capitolo e questo è importante. Non sarò l’uomo immagine, ma quello che deve assumersi le responsabilità. Non sono mai stato un uomo immagine, io sono un garante. Il mio cassetto della vanità si è riempito da tempo».