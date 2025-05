Le prime ore di Papa Leone XIV con i fedeli tra selfie, autografi e benedizioni. La rivelazione di Padre Pagano: «Prevost tifa Roma!» – I video

Non mancano nemmeno i meme, ormai virali: tra i più condivisi, quelli che immaginano il nuovo Pontefice con una sciarpa giallorossa

Il primo autografo di Papa Leone XIV, eletto ieri come 267esimo Pontefice, è stato sul libro di una bambina. È successo ieri sera quando Robert Francis Prevost è tornato a salutare, benedire, e a concedere qualche selfie, con le persone al Palazzo del Sant’Uffizio, dove viveva dal 2023. Nel frattempo, è emerso un dettaglio sul nuovo Pontefice: è un tifoso della Roma. A rivelarlo è stato Padre Giuseppe Pagano, che conosce personalmente Prevost. «È una persona seria, ma al contempo gli piace scherzare e giocare. Se c’era da andare allo stadio, lo faceva volentieri. È amante dello sport, nel calcio è un grande tifoso della Roma. L’ho sentito dopo la partita Roma-Fiorentina. Mi ha detto scherzando: “La vittoria della Roma è il primo miracolo di Francesco dopo la morte”», ha dichiarato.

Il meme sul Papa giallorosso

Sui social, nel frattempo, circola una delle tante reazioni a caldo colte dai microfoni dei giornalisti in piazza: «Papa giallorosso della Roma», grida una fedele. Non mancano nemmeno i meme, ormai virali: tra i più condivisi, quelli che immaginano il nuovo Pontefice con una sciarpa della A.S. Roma al posto della stola papale.

Meme di Artefatti su X

Video di copertina: Ansa Video