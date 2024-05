Cagliari-Fiorentina, lo stadio fa commuovere Claudio Ranieri: standing ovation per l’ultima partita del tecnico sulla panchina sarda – La foto

Uno striscione ha salutato l’ingresso in campo del tecnico, l’ultimo per i rossoblù. E forse l’ultimo della sua stimatissima carriera

Standing ovation per Claudio Ranieri prima del fischio d’inizio di Cagliari-Fiorentina, ultima partita del tecnico romano sulla panchina dei sardi. Uno striscione ha salutato l’ingresso in campo di Ranieri, a seguire un lunghissimo applauso da parte di tutti i presenti, tifosi, squadre e terna arbitrale con il tecnico visibilmente emozionato. Potrebbe esser anche l’ultima stagione in Serie A per Ranieri. Il tecnico romano in poco tempo ha riportato i sardi in Serie A e ha conquistato la salvezza quest’anno alla penultima di campionato.

Al 13′ lo stadio si è nuovamente unito in un grande applauso in ricordo di Davide Astori, calciatore simbolo che unisce le due squadre. Dopo la partita Ranieri saluterà i suoi tifosi con un giro di campo. Stavolta non è come nel 2023. Stavolta il mister lascia davvero il Cagliari.

Ranieri è stato omaggiato più volte dai tifosi, in qualsiasi squadra transitasse. Molti ricorderanno l’applauso da entrambe le tifoserie Roma e Leicester. Allenò sia i giallorossi che gli inglesi, portando quest’ultimi a vincere, come in un sogno, la Premier League.

Great moment between Roma & Leicester today.

Fans from both sides gave standing ovations when former Leicester coach & Rome born Claudio Ranieri appeared on the screen #UECL pic.twitter.com/SOsa5Rgj2K — Patric (@Simplblue88) May 5, 2022

