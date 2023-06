Il Cagliari di Ranieri torna in Serie A: finisce 0 a 1 a Bari, la squadra di casa beffata al 93′ da un gol di Pavoletti

Dopo l’1 a 1 in terra sarda, anche allo stadio San Nicola la partita tra Bari e Cagliari sembrava dovesse finire in parità. Questa volta a reti inviolate. Ma al 93esimo, un gol di Pavoletti gela il San Nicola: vince il Cagliari 0 a 1 e la squadra di Claudio Ranieri agguanta la promozione in Serie A. Delusione per i biancorossi di Michele Mignani: dopo 12 anni, erano arrivati a un soffio dal ritorno nel massimo campionato. Ranieri riesce nell’impresa davanti a circa 60 mila tifosi della squadra di casa presenti allo stadio. Il Cagliari torna in Serie A a dodici mesi dalla retrocessione: nel campionato 2021/2022, i sardi avevano chiuso la stagione al 18esimo posto.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: