Il calendario del Mondiale per Club 2025: quando giocano Inter e Juventus e dove vederle

Il 15 giugno inizia negli Stati Uniti il Mondiale per Club 2025 a cui parteciperanno Inter e Juventus

Per un mese, a partire dal 15 giugno, gli Stati Uniti d’America diventeranno il palcoscenico della più grande competizione per club al mondo. Il football, quello europeo, attraverserà 12 città degli Stati Uniti, da Los Angeles a New York, per una grande prova generale del Mondiale per Nazionali del 2026. Il calendario del Mondiale per Club è fittissimo, 64 match in 29 giorni per assegnare il titolo di squadra migliore del mondo. La nuova formula voluta dalla Fifa prevede un torneo a 32 squadre divise in 8 gironi. Solamente le prime due di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta. Le due italiane che hanno staccato il pass per la competizione, Inter e Juventus, saranno impegnate rispettivamente nel girone E e G.

Il calendario di Inter e Juventus al Mondiale per Club

Inter

Il girone E in cui è stata inserita l’Inter è composto dagli argentini del River Plate, i giapponesi del Urawa Red Diamonds e i messicani del Monterrey. Non un gruppo proibitivo per i milanesi, la squadra di Simone Inzaghi dovrebbe riuscire ad imporsi agevolmente ad accedere alla fase ad eliminazione diretta nonostante le fatiche di fine stagione.

18 giugno alle ore 03.00: CF Monterrey vs FC Internazionale Milano | Rose Bowl Stadium – Los Angeles

21 giugno alle ore 21.00: FC Internazionale Milano vs Urawa Red Diamonds | Lumen Field – Seattle

26 giugno alle ore 03.00: FC Internazionale Milano vs CA River Plate il | Lumen Field – Seattle

Juventus:

Il gruppo G in cui sarà impegnata la Juventus presenta invece una sfida più impegnativa. Oltre ai marocchini del Wydad e gli emiratini del Al Ain, la Juventus dovrà affrontare il Manchester City. Gli inglesi si presentano al Mondiale per Club con l’ultima chance di riscattare una stagione incolore e senza trofei.

19 giugno alle ore 03.00: Al Ain FC vs Juventus FC | Audi Field – Washington D.C.

22 giugno alle ore 18.00: Juventus FC vs Wydad AC | Lincoln Financial Field – Philadelphia

26 giugno alle ore 21.00: Juventus FC vs Manchester City | Camping World Stadium – Orlando

Il Calendario completo del Mondiale per Club 2025

Come tutti gli appassionati di sport americani sapranno, i match che verranno disputati di pomeriggio o di sera negli Stati Uniti saranno trasmessi durante la notte in Italia. Tutte le date e gli orari indicati di seguito faranno riferimento all’ora italiana. La fase a gironi del Mondiale per Club avrà inizio domenica 15 giugno con la partita inaugurale tra gli egiziani del Al Ahly FC e la squadra ospitante l’Inter Miami CF all’Hard Rock Stadium di Miami. La prima partita dell’Inter sarà mercoledì 18 giugno mentre l’esordio della Juventus sarà giovedì 19 giugno.

Domenica 15 giugno

02.00: Al Ahly FC (EGY) vs Inter Miami CF (USA)

18.0: FC Bayern München (GER) vs Auckland City FC (NZL)

21.00: Paris Saint-Germain (FRA) vs Atletico del Madrid (SPA)

Lunedì 16 giugno

00.00: SE Palmeiras (BRA) vs FC Porto (POR)

04.00: Botafogo (BRA) vs Seattle Sounders FC (USA)

21.00: Chelsea FC (ENG) vs tbd

Martedì 17 giugno

00.00: Ca Boca Juniors (ARG) vs SL Benfica (POR)

03.00: CR Flamengo (BRA) vs Espérance Sportive de Tunis (TUN)

18.00: Fluminense FC (BRA) vs Borussia Dortmund (GER)

21.00: CA River Plate (ARG) vs Urawa Red Diamonds (JPN)

Mercoledì 18 giugno

00.00: Ulsan HD (KOR) vs Mamelodi Sundowns FC (RSA)

03.00: CF Monterrey (MEX) vs FC Internazionale Milano (ITA)

18.00: Manchester City (ENG) vs Wydad AC (MAR)

21.00: Real Madrid C.F. (SPA) vs Al Hilal FC (KSA)

Giovedì 19 giugno

00.00: CF Pachuca (MEX) vs FC Salzburg (AUT)

03.00: Al Ain FC (UAE) vs Juventus FC (ITA)

18.00: SE Palmeiras (BRA) vs Al Ahly FC (EGY)

21.00: Inter Miami CF (USA) vs FC Porto (POR)

Venerdì 20 giugno

00.00: Seattle Sounders FC (USA) vs Atletico de Madrid (SPA)

03.00: Paris Saint-Germain (FRA) vs Botafogo (BRA)

18.00: SL Benfica (POR) vs Auckland City FC (NZL)

20.00: CR Flamengo (BRA) vs Chelsea FC (ENG)

Sabato 21 giugno

00.00: tbd vs Espérance Sportive de Tunis (TUN)

03.00: FC Bayern München (GER) vs CA Boca Juniors (ARG)

18.00: Mamelodi Sundowns FC (RSA) vs Borussia Dortmund (GER)

21.00: FC Internazionale Milano (ITA) vs Urawa Red Diamonds (JPN)

Domenica 22 giugno

00.00: Fluminense FC (BRA) vs Ulsan HD (KOR)

03.00: CA River Plate (ARG) vs CF Monterrey (MEX)

18.00: Juventus FC (ITA) vs Wydad AC (MAR)

21.00: Real Madrid C.F. (SPA) vs CF Pachuca (MEX)

Lunedì 23 giugno

00.00: FC Salzburg (AUT) vs Al Hilal FC (KSA)

03.00: Manchester City (ENG) vs Al Ain FC (UAE)

21.00: Seattle Sounders FC (USA) vs Paris Saint-Germain (FRA)

21.00: Atletico de Madrid (SPA) vs Botafogo (BRA)

Martedì 24 giugno

03.00: Inter Miami CF (USA) vs SE Palmeiras (BRA)

03.00: FC Porto (POR) vs Al Ahly FC (EGY)

21.00: Auckland City FC (NZL) vs CA Boca Juniors (ARG)

21.00: SL Benfica (POR) vs FC Bayern München (GER)

Mercoledì 25 giugno

03.00: tbd vs CR Flamengo (BRA)

03.00: Espérance Sportive de Tunis (TUN) vs Chelsea FC (ENG)

21.00: Borussia Dortmund (GER) vs Ulsan HD (KOR)

21.00: Mamelodi Sundowns FC (RSA) vs Fluminense FC (BRA)

Giovedì 26 giugno

03.00: FC Internazionale Milano (ITA) vs CA River Plate (ARG)

03.00: Urawa Red Diamonds (JPN) vs CF Monterrey (MEX)

21.00: Juventus FC (ITA) vs Manchester City (ENG)

21.00: Wydad AC (MAR) vs Al Ain FC (UAE)

Venerdì 27 giugno

03.00: Al Hilal FC (KSA) vs CF Pachuca (MEX)

03.00: FC Salzburg (AUT) vs Real Madrid C.F. (SPA)

Questa quindi la composizione della fase a gironi che andrà da domenica 15 a venerdì 27 giugno. Già a partire da sabato 28 la prima partita della fase ad eliminazione diretta, mentre la finale del Mondiale per Club è in programma domenica 13 luglio al MetLife Stadium a New York, New Jersey, lo stesso che ospiterà la finale del Mondiale 2026. Inter e Juventus potrebbero affrontarsi già ai quarti di finale, poiché, nel caso in cui arrivino entrambe prime o entrambe seconde nei rispettivi gironi, si ritroverebbero dallo stesso lato del tabellone.

Dove vedere le partite di Inter e Juventus al Mondiale per Club

A dicembre 2024 la Fifa ha annunciato la firma di un accordo in esclusiva con la piattaforma DAZN per la trasmissione gratuita di tutti i match in tutto il mondo. Per vedere tutte le partite del Mondiale per Club, non solo quelle delle italiane, sarà quindi sufficiente registrarsi sul sito di streaming senza sottoscrivere alcun abbonamento. Per l’Italia DAZN e Mediaset hanno siglato un accordo di co-esclusiva che permetterà all’emittente italiana di trasmettere in chiaro una partita al giorno, sia nella fase a girone che nella fase ad eliminazione diretta. Mediaset ha già diramato l’elenco delle partite che trasmetterà nella fase a girone:

15 giugno ore 2.00: Al Ahly FC (EGY) vs Inter Miami CF (USA) [Italia 1]

15 giugno ore 21.00: Paris Saint-Germain (FRA) vs Atletico del Madrid (SPA) [Italia 1]

16 giugno ore 21.00: Chelsea FC (ENG) vs tbd [Italia 1]

17 giugno ore 18.00: Fluminense FC (BRA) vs Borussia Dortmund (GER) [Italia 1]

18 giugno ore 03.00: CF Monterrey (MEX) vs FC Internazionale Milano [Differita Italia 1 ore 21]

19 giugno ore 03.00: Al Ain FC (UAE) vs Juventus FC [Italia 1]

19 giugno ore 21.00: Inter Miami CF (USA) vs FC Porto (POR) [Italia 1]

20 giugno ore 21:00: CR Flamengo (BRA) vs Chelsea FC (ENG) [Italia 1]

21 giugno ore 21.00: FC Internazionale Milano vs Urawa Red Diamonds (JPN) [Canale 5]

22 giugno ore 18.00: Juventus FC vs Wydad AC (MAR) [Italia 1]

23 giugno ore 21.00: Atletico de Madrid (SPA) vs Botafogo (BRA) [Italia 1]

24 giugno ore 21.00: SL Benfica (POR) vs FC Bayern München (GER) [Italia 1]

26 giugno ore 03.00: FC Internazionale Milano vs CA River Plate (ARG) [Italia 1]