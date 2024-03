La Juventus al Mondiale per club grazie al Napoli, la doppia beffa dopo l’addio alla Champions

La Juventus si è qualificata per il Mondiale per club del 2025 grazie anche al Napoli. L’amaro contrappasso per i tifosi napoletani arriva dopo la sconfitta in Champions contro il Barcellona, che ha costretto i partenopei a dire addio alle ambizioni europee anche per questa stagione. Sui social è il presidente della Fifa Gianni Infantino a fare i complimenti ai bianconeri in un video: «Congratulazioni e naturalmente in bocca al lupo alla Juventus per la qualificazione al nuovo Mundial de Club Fifa negli Stati Uniti nel 2025».

Perché la Juve si è qualificata al Mondiale per club

Con l’eliminazione dalla Champions della squadra di Francesco Calzona, la Juve riesce a qualificarsi al nuovo format del torneo a 32 squadre. Prima di giocare contro il Barcellona, il Napoli aveva cinque punti in meno rispetto ai bianconeri nel ranking creato dalla Fifa appositamente per determinare le qualificazioni al Mondiale per club. Il Napoli era a 42, mentre la Juve a 47. Un divario recuperabile solo se il Napoli avesse passato il turno e vinto almeno una partita dei quarti di Champions. E visto che il ranking avrebbe favorito la società con il miglior percorso in Champions, il Napoli avrebbe ottenuto la qualificazione, visto che la Juve fino ai quarti non sono mai arrivati nel periodo considerato dalle regole Fifa. Al Mondiale per club, oltre al Napoli, andrà anche l’Inter, in virtù del piazzamento nel ranking.

Leggi anche: