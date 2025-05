Champions League, sarà il Paris Saint Germain l’avversaria dell’Inter in finale: la sfida il 31 maggio a Monaco

Per la squadra di Luis Enrique è la seconda finale nella coppa più importante, dopo quella persa nel 2020 contro il Bayern Monaco

Sarà il Paris Saint Germain l’avversaria dell’Inter nella finale di Champions League, in programma il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera. Dopo la vittoria dei francesi a Londra per 0-1, nella gara di ritorno a Parigi il Psg ha battuto l’Arsenal due a uno. Per la squadra di Luis Enrique è la seconda finale nella coppa più importante, dopo quella persa nel 2020 contro il Bayern Monaco. Per i nerazzurri quella di fine maggio sarà la seconda finale di Champions in tre anni. L’ultima volta a Istanbul, era il 10 giugno 2023, l’Inter uscì sconfitta dal Manchester City. Quest’anno Simone Inzaghi, che in campionato s’è visto sorpassare alla penultima curva dal Napoli di Antonio Conte, spera di capovolgere il destino. Resta però un ultimo scoglio, da preparare ora con ogni cura per i prossimi 24 giorni.