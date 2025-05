Inter-Barcellona, lasciano lo stadio prima del fischio finale e tornano indietro di corsa: bloccati dagli steward – Il video

Un gruppo di tifosi nerazzurri se ne va da San Siro poco prima del pareggio di Acerbi. E gli addetti alla sicurezza gli impediscono di tornare sugli spalti per i tempi supplementari

C’è un piccolo gruppo di tifosi interisti che d’ora in avanti non scorderanno più quel vecchio adagio secondo cui nel calcio «non è mai finita fino a quando non è finita per davvero». Per i quasi 80mila tifosi che ieri affollavano gli spalti a San Siro, la vittoria strappata contro il Barcellona ai tempi supplementari rappresenta un ricordo indelebile che si porteranno con sé per sempre. Non tutti, però. Perché poco prima della fine dei novanta minuti, quando l’Inter si trovava sotto per 3-2 dopo la rete di Raphinha, c’è chi ha pensato bene di lasciare lo stadio, in preda allo sconforto, convinto che tutto fosse ormai perduto.

La fuga dagli spalti prima del fischio finale

Un video che ha iniziato a circolare molto sui social ritrae un piccolo gruppo di tifosi nerazzurri che hanno deciso di lasciare gli spalti prima del fischio finale. A fermarli è stato il boato di San Siro, quando nei minuti di recupero l’Inter ha riacciuffato il Barcellona con un gol improbabile di Francesco Acerbi e ha spedito la partita ai supplementari. I tifosi hanno provato a tornare indietro, ma sono stati fermati dagli steward di San Siro, che – come da regolamento – gli hanno negato l’accesso allo stadio.

Gli insulti sui social

Quella smania di anticipare la ressa e tornare a casa in tranquillità si è rivelata fatale. E quando ai tempi supplementari Davide Frattesi ha siglato la vittoria con il gol del 4-3, che ha regalato all’Inter l’accesso alla finale di Champions League, allora quei tifosi devono aver capito di averla combinata davvero grossa. Inutile dire che il video circolato sui social ha generato una pioggia di insulti per i protagonisti del filmato. Tra chi li accusa di essere tifosi “a intermittenza”, pronti a esultare quando si vince ma non a resistere quando si è in svantaggio, a chi dice che forse sarebbe stato il caso di non andarci proprio allo stadio se non si è disposti a supportare la propria squadra fino all’ultimo secondo. Di sicuro, ieri l’Inter ha premiato tutti i tifosi che sono rimasti incollati al seggiolino o alla televisione fino all’ultimo minuto. E chi invece ha abbandonato lo stadio è rimasto solo tanto amaro in bocca e una lezione difficile da dimenticare.