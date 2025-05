Inter in finale di Champions, 4-3 contro il Barcellona dopo i supplementari sotto il diluvio di San Siro

È il gol di Frattesi a regalare la terza finale di Champions per i nerazzurri. Azzerato il fenomeno Yamal. Come all'andata, a San Siro raffica di gol e spettacolo

L’Inter batte 4-3 dopo i supplementari il Barcellona nella semifinale di ritorno e si qualifica alla finale di Champions League a Monaco di Baviera. È stata battaglia aperta sotto la pioggia di San Siro, con il ritorno della semifinale di Champions che si è deciso con altri 30′ di sofferenza per Inter e Barcellona, dopo che in pieno recupero Acerbi ha riportato il risultato in parità. Passano appena dieci minuti, è il 99′ e ci pensa Frattesi a riportare di nuovo l’Inter in vantaggio. In apertura di partita l’aveva sbloccata Lautaro Martinez al 21′ su assist di Dumfries, con Calhanoglu su rigore possibile solo grazie al Var a trovare il raddoppio nel finale di un primo tempo praticamente perfetto da parte dell’Inter. I blaugrana spingono, ma i nerazzurri approfittano degli spazi lasciati dagli avversari per partire in contropiede.

Nella ripresa Acerbi illude, ma la sua marcatura è in fuorigioco. Accorcia le distanze il Barcellona al 54′ con Eric García. Tre minuti dopo è Sommer miracoloso a spegnere un contropiede minacciosissimo dei catalani. Al 60′ è Olmo a trovare il pareggio, completamente sfuggito alla difesa interista. All’88’ Sommer si oppone a Raphinha, ma poco può sul brasiliano che sfrutta il rimpallo e porta in vantaggio il Barça. Yamal gela i nerazzurri stampando il pallone sul palo. Ma l’inter non si arrende, al 3′ minuto del lungo recupero è Acerbi a far esplodere di nuovo San Siro.

L’incasso da record

La semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, in corso a San Siro, vale il nuovo record di incasso al botteghino per una partita in Italia. Sono 75.504 gli spettatori presenti al Meazza (di cui 4.253 nel settore ospiti), per un incasso da 14,7 milioni di euro: si tratta della cifra più alta per una gara in Italia, superando i 12,5 milioni di Inter-Milan, semifinale di ritorno della Champions League 2022/23. Nella top10 degli incassi record in Italia sono presenti solo gare giocate a San Siro da Inter e Milan, tutte disputate in Champions League.