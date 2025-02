Anche la Juve fuori dalla Champions ai playoff, passa il Psv. Avanti il Real, Mbappè manda a casa Guardiola

Dopo Atalanta e Milan, anche i bianconeri si fermano ai playoff nella nuova formula della Champions

La Juventus deve salutare la Champions League. Niente ottavi per i bianconeri di Thiago Motta, dopo che il Psv Eindhoven li ha battuti 3-1 (1-2) alla fine dei supplementari dei playoff. Decisivo il terzo gol per gli olandesi messo a segno da Falmingo nel primo dei supplementari, dopo una ribattuta incerta di Di Gregorio che respinge con un piede. A segno per la Juve era stato invece Tomothy Weah al 63′. Nel finale Vlahovic illude colpendo il palo. Mbangula poco dopo spreca, quando ormai restano un pugno di minuti alla fine e ormai sempre meno energie.

Fuori dalla Champions anche Guardiola

Il Real Madrid ha battuto 3-1 (2-0), con tripletta di Kylian Mbappé, il Manchester City di Pep Guardiola nel ritorno dei playoff di Champions League ed accede agli ottavi di finale. All’andata il Real aveva vinto 3-2. Per il City a segno Nico Gonzalez nel recupero. Negli ottavi il Real giocherà un derby madrileno con i rivali dell’Atletico o affronterà i tedeschi del Bayer Leverkusen.