La bomba di Carlo Ancelotti sulla Fifa: «Il Real al Mondiale per club? Se lo scorda. Ci pagano poco, altri diranno no»

Il Real Madrid non parteciperà al prossimo Mondiale per club, e altre società potrebbero seguire l’esempio degli spagnoli. Parte da Carlo Ancelotti la prima scossa che rischia di scatenare un terremoto all’interno della Fifa. L’allenatore del Real Madrid in un’intervista al Giornale boccia senza appello il torneo previsto per il 2025: «La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo». Ancelotti è certo che altri decideranno come i Blancos freschi vincitori della Champions: «Come noi altri club rifiuteranno l’invito».

Il Mondiale per club si dovrebbe giocate nell’estate 2024 negli Stati Uniti, tra il 15 giugno e il 13 luglio in un formato allargato a ben 32 squadre. Per l’Italia si sono qualificati l’Inter e La Juventus. Fino a poco tempo fa, il presidente del Real, Florentino Perez, sembrava favorevole sulla partecipazione dei Blancos al torneo. Più critici i vertici della Liga e il sindacato Fifpro, che contestavano la formula e le tempistiche decise dalla Fifa. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, a trattare l’aspetto economico con la Fifa per conto dei club è l’Eca, l’organizzazione delle società europee. A capo c’è però il patron del Psg, Nasser Al Khelaifi, da tempo in rapporti gelidi con Perez. Al momento da parte del Real Madrid non c’è ancora un commento ufficiale.

