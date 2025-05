Tennis, sfuma in finale l’impresa di Jannik Sinner: Carlos Alcaraz vince gli Internazionali di Roma

Battuto l'altoatesino in due set con il punteggio di 7-6 6-1. È la prima volta che il murciano vince il Masters 1000 romano

Niente da fare per Jannik Sinner. È Carlos Alcaraz il vincitore degli Internazionali di Roma. Lo spagnolo ha battuto in due set l’azzurro con il punteggio di 7-6 6-1. È la prima volta che il murciano vince il Masters 1000 romano. «Avrei firmato prima del torneo per fare la finale», ha detto Sinner. «Bravo Carlos, avete fatto un grande lavoro, sei l’uomo da battere a Parigi – ha aggiunto -. In questo momento sei il più forte sulla terra». L’altoatesino ha poi concluso: «Abbiamo passato mesi tutt’altro che facili, essere qui è già un grande risultato. Posso essere orgoglioso, abbiamo portato un a casa un trofeo anche se volevo l’altro…».

I precedenti

I due si sono affrontati in dieci precedenti occasioni. Nel 2024, Alcaraz ha vinto tutti e tre i confronti diretti disputati. Mentre per quanto riguarda il bilancio nelle finali, era in equilibrio fino ad oggi: una per Sinner e una per Alcaraz. L’altoatesino ha conquistato il titolo a Umago nel 2022, mentre lo spagnolo si è imposto nella finale di Pechino nell’ottobre scorso. Parità anche nei match giocati sulla terra rossa: l’azzurro ha vinto ancora a Umago, mentre Alcaraz ha prevalso nell’ultima sfida al Roland Garros.

Gli altri vincitori degli Internazionali di Roma

L’edizione 2025 degli Internazionali di Roma è stata un vero e proprio successo per i tennisti italiani. Jasmine Paolini si è aggiudicata la vittoria nel singolare femminile e anche nel doppio, in coppia con Sara Errani. Tra gli uomini, Sinner è arrivato in finale del singolare maschile, mentre Lorenzo Musetti si è dovuto arrendere al tie break in semifinale contro Alcaraz.

Foto copertina: ANSA/Fabio Frustaci