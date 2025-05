Jasmine Paolini fa il bis agli Internazionali di Roma: con Sara Errani vince anche la finale di doppio

Doppio successo per la tennista toscana. Il duo italiano supera in due set le avversarie Veronika Kudermetova ed Elise Mertens

Dopo aver vinto nel singolare Jasmine Paolini trionfa, in coppia con Sara Errani, anche nel torneo di doppio agli Internazionali d’Italia. Le azzurre, campionesse uscenti, hanno battuto in finale la coppia formata da Veronika Kudermetova ed Elise Mertens in due set con il punteggio di 6-4 7-5. Con il secondo titolo in due giorni, Jasmine Paolini diventa la prima dal 1990 (Monica Seles) a vincere sia in singolare che in doppio agli Internazionali.

I complimenti di Giorgia Meloni

Tra i primi a congratularsi con Errani e Paolini c’è anche la premier Giorgia Meloni, che su X scrive: «Dopo la splendida vittoria di ieri, oggi un’altra grande soddisfazione per il tennis italiano: Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano nuovamente il titolo del doppio agli Internazionali d’Italia. Bravissime”. Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni.