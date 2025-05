Internazionali di Roma: Sinner fa sognare. L’azzurro vince contro l’americano Paul: è finale

Primo set da incubo per l'azzurro poi la ripresa. Ora è sfida con lo spagnolo Carlos Alcaraz

Jannik Sinner arriva in finale agli Internazionali di Roma dove domenica sfiderà Carlos Alcaraz. In semifinale il n.1 al mondo ha battuto il rimonta lo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 1-6 6-0 6-3. Dopo un primo avvio shock, il secondo set si è concluso con un risultato diametralmente opposto al primo: l’altoatesino ha battuto per 6-0 l’americano che nel primo set aveva battuto l’italiano per 6-1. E il terzo set ha visto vincente l’azzurro

Chi vincerà stasera – venerdì 16 maggio – si giocherà la finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, 3° nel ranking Atp e numero tre del tabellone, che nel pomeriggio di oggi – venerdì 16 maggio – ha sconfitto Lorenzo Musetti in due set per 6-3, 7-6. Subito dopo la sua vittoria, Alcaraz aveva espresso il desiderio di affrontare Sinner in finale. «Devo ammetterlo, non vedo l’ora. Non sarà una passeggiata per lui contro Tommy Paul, ma ho visto le sue ultime partite e il suo livello è cresciuto moltissimo», aveva dichiarato lo spagnolo.

Foto copertina: ANSA / FABIO FRUSTACI | Jannik Sinner durante il suo quarto di finale maschile contro il norvegese Casper Ruud a Roma, 15 maggio 2025