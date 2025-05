Internazionali d’Italia: Sinner in semifinale, Ruud ko 6-0 6-1 

Domani il match contro Tommy Paul per affrontare la semifinale

Jannik Sinner ha vinto contro Casper Ruud, conquistando l’accesso alle semifinali degli Internazionali d’Italia con una prestazione impeccabile. Il match, disputato sul Centrale del Foro Italico di Roma, ha visto l’azzurro iniziare subito l’incontro del primo set con un netto 6-0, in soli 27 minuti. Sinner è partito forte anche nel secondo set. Il numero 1 del mondo conquista un netto 6-0 6-1, in un’ora e 4 minuti in campo, al fresco vincitore del Masters 1000 di Madrid. Con questa vittoria, Sinner estende la sua striscia di successi consecutivi. La partita è andata in onda in tv su Sky Sport Uno e Rai 2 e in streaming su Sky Go, Now e RaiPlay.

Avendo la meglio contro Ruud, Sinner è atteso in campo già domani, venerdì 16 maggio, non prima delle 20:30, per affrontare Tommy Paul in semifinale. La giornata di venerdì si aprirà invece alle 15:30 con la prima semifinale tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz.