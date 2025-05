Sinner batte anche de Jong e vola agli ottavi degli Internazionali di Roma. La corsa a soccorrere l’avversario dopo la caduta

Il campione azzurro vince per la seconda volta in due giorni (6-4, 6-2).

Jannik Sinner vince anche nei sedicesimi di finale degli Internazionali di Roma, battendo in due set l’olandese Jesper de Jong col punteggio di 6-4, 6-2. Per il campione altoatesino si tratta del secondo successo di fila in altrettanti giorni dopo i tre mesi di stop forzato per il caso Clostebol. Ieri al rientro aveva battuto l’argentino Mariano Navone in due set (6-3, 6-4). Sinner si è anche dimostrato cavaliere quando a metà del secondo set, sul punteggio di 3-1, lo sfidante de Jong è scivolato e ha rimediato una botta al polso. L’azzurro è corso verso il suo avversario prima per accertarsi delle sue condizioni e poi gli ha portato degli asciugamani per pulirsi dalla terra rossa. Applausi a scena aperta del pubblico del Foro Italico, prima che il match riprendesse.

Foto di copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI