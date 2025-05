Jannik Sinner da applausi anche fuori dal campo: il regalo che lascia di stucco il piccolo tifoso al Foro Italico

Il campione azzurro tornato in campo dopo tre mesi ha battuto il rivale Navone. Poi ha reso più felice di tutti un bambino sugli spalti

Campione in campo, e pure fuori. Jannik Sinner oggi è tornato in campo, agli Internazionali di Roma, e si è sbarazzato del rivale, l’argentino Mariano Navone (6-3, 6-4 il punteggio finale). Una volta uscito dal campo, ha reso omaggio ai tifosi che da giorni lo seguono con affetto al Foro Italico di Roma. E ha fatto un regalo del tutto speciale a un suo piccolo fan. Simone, questo il nome del bambino, per tutta la durata della partita aveva “esposto” un cartello per professare il suo tifo per l’altoatesino: «Jannik ti voglio bene, vorrei tanto il tuo polsino, sei il mio mito!!!», c’era scritto. Bastava chiedere. Alla fine del match Sinner si è avvicinato agli spalti, ha firmato autografi vari e al piccolo Simone ha regalato proprio ciò che sognava: il suo polsino nero, appena sfilato dal polso. Scena ripresa dalle tv e rimbalzata sui social, con molti utenti a dirsi commossi dal gesto del campione azzurro, non nuovo, peraltro, a omaggi del genere.