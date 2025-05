Jannik Sinner oggi in campo a Roma contro Navone: «È fantastico, ma torno dopo molto tempo». Quando e dove vedere la partita

Il numero uno della classifica Atp scenderà in campo alle 19 contro l'argentino numero 99 al mondo. Ecco su quali canali e piattaforme vedere in diretta il secondo turno degli Internazionali d'Italia

Sabato 10 maggio 2025, ore 19. Un’attesa lunga tre mesi finalmente è giunta al termine: Jannik Sinner oggi torna a giocare a tennis in una partita ufficiale. Il numero uno al mondo esordirà a «casa sua», a Roma, dopo la sospensione per il caso Clostebol. Ad aspettarlo nel secondo turno degli Internazionali d’Italia c’è l’argentino Mariano Navone, numero 99 della classifica Atp e che al primo turno ha mietuto una vittima italiana, Federico Cinà.

Sinner-Navone, quando giocano e i precedenti

Dopo giorni di entusiasmo per tutta Roma, con un tutto esaurito per ogni allenamento di Jannik Sinner al Foro Italico, ora si inizia a fare sul serio. Non si registrano precedenti tra i due tennisti, con il giovane tennista argentino che si troverà di fronte la sfida più ardua della sua carriera. L’inizio del match è previsto per le 19 di oggi, sabato 10 maggio.

Dove vedere in tv la partita Sinner-Navone

Tutte le partite degli Internazionali sono trasmessi in diretta sui canali di Sky Sport e sulle piattaforme di streaming SkyGo e NOW. La partita di Sinner andrà anche in onda in chiaro sul canale Rai 2 e sulla piattaforma RaiPlay.

La gioia di Jannik Sinner: «Giorni fantastici, oggi voglio riprovare questa sensazione qualunque sia il risultato»

«Finalmente la preparazione è finita, voglio ringraziarvi per il supporto di questi giorni, per la felicità e l’amore che mi avete trasmesso. È stato fantastico». Queste le parole di Jannik Sinner in un video pubblicato sul suo canale di YouTube a poche ore dal rientro in campo. «Grazie per essere venuti ai miei allenamenti e avermi trasmesso solo energia positiva. Oggi voglio provare la stessa sensazione, qualsiasi sia il risultato». Vista la lunga assenza dal rettangolo di gioco, il numero uno al mondo tira il freno a mano: «Torno dopo un po’ di tempo quindi qualsiasi cosa venga fuori sono felice di essere di nuovo qui».