Adesso parla Sinner, come sta l’azzurro dopo lo stop per doping. La delusione per chi è sparito e la rabbia sulla nuova fidanzata – Il video

Il numero 1 al mondo, arrivato a Roma per gli Internazionali d'Italia, ha parlato alla stampa a pochi giorni dal suo ritorno in campo.

Borsone sulla spalla, viso rilassato, Jannik Sinner è entrato in sala stampa agli Internazionali d’Italia applaudito dai presenti. L’azzurro altoatesino, infatti, è tornato a essere un uomo libero proprio oggi, dopo che è terminato il periodo di squalifica di tre mesi concordato con la Wada per il caso Clostebol. «Non volevo fare quell’accordo all’inizio, ma a volte dobbiamo scegliere il meglio per noi in un momento brutto», risponde ai giornalisti, che incalzano. «Se mi sono sentito con qualcuno? Con Jack (Draper, ndr), un po’ con Sonni (Lorenzo Sonego, ndr). Ho ricevuto messaggi sorprendenti da alcuni giocatori. Da altri da cui me li sarei aspettati non è arrivato nulla. Chi? Non voglio fare nomi. All’inizio ero confuso, non sapevo cosa volessi fare. Poi sono andato a casa, sono rimasto con la famiglia, ho capito cosa era importante per me».

«Per un mese non ho toccato la racchetta»

Non devono essere stati facili i mesi lontano dai tornei, specialmente all’inizio: «Era parecchio che non stavo tanto tempo senza giocare. Per un mese non ho toccato la racchetta e appena ho spinto un po’ di più mi sono uscite vesciche sulle mani». E sul futuro non si sbilancia: «Ho aspettative molto molto basse e sensazioni molto strane. Non ho nessun feedback su come potrò giocare. L’obiettivo è Parigi, però sono qua per vedere il mio livello attuale, non per battere chiunque. La cosa più difficile è iniziare un nuovo torneo, affrontare un avversario ogni giorno. Ma siamo riposati, questo ci pagherà a fine stagione».

Sinner e le voci sulla nuova fidanzata

Non sono mancate le domande sulla vita privata del numero 1 al mondo, che secondo il settimanale «Chi», archiviata la storia con la tennista russa Ana Kalinskaya, avrebbe una nuova fidanzata. Si tratterebbe di Lara Leito, modella russa di 31 anni ed ex compagna dell’attore Adrien Brody, due volte vincitore del premio Oscar. Secondo il magazine, Sinner l’avrebbe conosciuta durante lo stop forzato. Ma a domanda, l’azzurro risponde smentendo ogni voce: «In questi mesi ci sono stati momenti bellissimi con la mia famiglia e con i miei amici. Ci siamo allenati molto duramente, soprattutto in palestra all’inizio, poi tornando in campo. So che c’è molta attenzione, anche un po’ fuori dal campo. E sono stato anche molto sorpreso di vedere alcune foto che… Beh, ve lo dico: non ho una relazione, quindi chiunque me lo chieda, è tutto».