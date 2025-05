Jannik Sinner è tornato: battuto in due set l’argentino Navone (6-3, 6-4)

Il rientro del campione azzurro agli Internazionali di Roma. Ma il n° 99 del ranking Atp gli ha dato filo da torcere

Jannik Sinner torna nel modo che gli è più consono: vincendo. Al rientro in campo dopo tre mesi di stop forzato per il caso Clostebol, il campione altoatesino non ha deluso le attese del Foro Italico, battendo il rivale Mariano Navone, che pure gli ha dato filo da torcere. Nel secondo turno degli Internazionali di Roma, Sinner si è imposto in due set sull’argentino per 6-3, 6-4. Nelle scorse ore anche Matteo Berrettini aveva esordito con una vittoria al Foro Italico, battendo per 6-4, 7-6 il britannico Jacob Fearnley. Entrambi i tennisti italiani avanzano quindi ora al terzo turno degli Internazionali.

Foto di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI