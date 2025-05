Internazionali, buona la prima per Matteo Berrettini: 2-0 a Fearnley e terzo turno prenotato. La gioia del tennista: «Mi siete mancati, faccio gli scongiuri ma sto bene»

Il 29enne romano ha recuperato un break di svantaggio nel secondo set e ha archiviato la pratica 6-4 7-6. Ora lo attende il vincente tra Bublik e Ruud

Esordio vincente per Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma. Con un secco 6-4 7-6, con tanto di break subito e poi rimontato nel secondo set, il 29enne si è sbarazzato del britannico Jacob Fearnley e ha staccato il biglietto per il terzo turno del Masters 1000 capitolino. Un trionfo nel «suo» Foro Italico che il tennista romano ha festeggiato on il suo pubblico, a cui ha dedicato la ormai tradizionale scritta sulla telecamera: «Mi siete mancati». Ora lo attende il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Casper Ruud.

La gioia di Berrettini: «Un’emozione incredibile, ma so di non poter giocare benissimo»

Una gioia e un’emozione incontenibili, quelle che Matteo Berrettini fatica a nascondere dopo la vittoria: «Se poteste sentire i miei battiti capireste l’emozione. Per troppo tempo mi è mancata questa atmosfera e a un certo punto sembrava quasi impossibile scendere in campo». Un traguardo alla fine, e fortunatamente, raggiunto «grazie al mio team e alla famiglia che mi è stata vicina oggi sono qui. Alla fine è solo una questione di emozione, volevo vivere questo». Per quanto riguarda il torneo, però, Berrettini ridimensiona le aspettative: «Sono sceso in campo con l’aspettativa di sapere che non giocare benissimo. Mi importava solo lottare. Facciamo gli scongiuri ma sto bene».