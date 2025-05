Lorenzo Musetti, buona la prima agli Internazionali di Roma: chi è il prossimo avversario dell’azzurro

Il 23enne toscano numero 9 al mondo supera il secondo turno al Foro Italico con un netto 6-3, 6-2 contro Otto Virtanen

Lorenzo Musetti non sbaglia all’esordio agli Internazionali BNL d’Italia. Il talento azzurro, numero 9 del ranking ATP, ha superato senza difficoltà il finlandese Otto Virtanen, vincendo in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 in meno di un’ora e mezza di gioco. Una prestazione solida quella del 23enne di Carrara, che ha dominato fin dall’inizio sul campo Centrale del Foro Italico. Ottima la cornice di pubblico che ha accompagnato l’azzurro nonostante l’orario del match. Al terzo turno Musetti affronterà il numero 29 al mondo Brandon Nakashima.

Quando gioca Jannik Sinner e gli altri azzurri

Intanto, il torneo entra nel vivo, con gli altri azzurri pronti a scendere in campo e i big del circuito che si preparano all’esordio. Nel pomeriggio inizia anche il torneo del doppio femminile con la coppia Errani-Paolini contro Jiang-Wu. Domani sarà il turno del n.1 Jannik Sinner, che tornerà in campo per la prima volta dopo i 3 mesi di squalifica, contro l’argentino Navone. E anche Matteo Berretini che d’avanti al pubblico di casa sfiderà l’inglese Jacob Fearnley.

Foto copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI