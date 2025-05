Dilettante a tennis, tifoso dei White Sox e (forse) della Roma, papa Leone XIV e la passione per lo sport. Ora spuntano anche le foto a cavallo

Il nuovo Pontefice aveva raccontato in un'intervista il suo amore per lo sport. Tennis, baseball, basket i preferiti

Ama lo sport Robert Francis Prevost, il nuovo Papa eletto in Conclave, che sin dall’inizio è stato riconosciuto, tra le altre cose, anche per il suo passato da tennista dilettante. Lo ha raccontato lo stesso Pontefice in un’intervista rilasciata nel settembre 2023 al sito dell’Ordine di Sant’Agostino. Quando gli è stato chiesto come gli piacesse trascorrere il tempo libero, ha risposto: «Mi considero un discreto giocatore dilettante di tennis. Da quando ho lasciato il Perù, ho avuto poche occasioni per allenarmi, quindi non vedo l’ora di tornare in campo. Finora il nuovo lavoro non mi ha lasciato molto tempo libero. Mi piace molto anche leggere, fare lunghe passeggiate e viaggiare, vedere e godere di posti nuovi e diversi». Passeggiate che negli anni da missionario in Perù capitava facesse anche a cavallo. Sui social infatti è diventata virale l’immagine di Prevost in sella. Come confermano anche le persone che in quegli anni lo frequentavano, raccontando che percorreva decine e decine di chilometri per raggiungere le remote regioni rurali.

La passione di Leone XIV per il baseball

Forse più conciliabile del tennis e dell’equitazione, con il suo nuovo incarico, sarà la sua passione per il baseball: Papa Leone XIV è infatti da sempre un grande tifoso di baseball. Ma essendo lui nativo di Chicago, ci si è chiesto se simpatizzasse per i Cubs o per i White Socks. A sciogliere il dubbio è stato uno dei suoi fratelli, John, che ha confermato: «È sempre stato un tifoso dei Sox. Nostra madre era una tifosa dei Cubs, e nostro padre era un tifoso dei Cardinals (di St. Louis)».

Leone XIV è anche tifoso di basket

Di certo, poi, Il nuovo vescovo di Roma è un grande fan dei Villanova Wildcats, la squadra di basket dell’università religiosa in cui ha studiato e in cui si è laureato. Nel 2016 Prevost ritwittò un post in cui si celebrava la vittoria dei Wildcats nel campionato Ncaa, la prima per un college cattolico dal 1985. Nella Capitale, infine, più di qualcuno mormora anche che abbia più che una simpatia per la Roma. Al punto che per tifare i giallorossi, in passato, pare sia stato avvistato allo stadio Olimpico. Nessun dubbio sulla fede cristiana del nuovo Pontefice, ma su quella calcistica mancano ancora conferme.