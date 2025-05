La mamma del cardinale Pizzaballa con gli occhi lucidi: «Perché sono contenta che non sia lui il papa» – Il video

La madre del cadinale patriarca dei Latini di Gerusalemme, 90 anni, si dice sollevata per la mancata elezione del figlio. Anche perché, spiega ai tanti giornalisti che con lei hanno seguito le ultime ore del Conclave: «A Gerusalemme ha ancora molto lavoro da fare»

Può tirare un sospiro di sollievo la signora Maria Tadini, 90 anni, madre del Cardinale Pierbattista Pizzaballa: «Sono contenta che non sia stato eletto Papa così potrà tornare a casa». Ai microfoni dei giornalisti presenti nell’abitazione durante la presentazione del nuovo pontefice la signora, visibilmente commossa, ha dichiarato: «Ora potrò vederlo ancora un po’ e potrà passare un po’ di tempo dalla nostra parrocchia».

La signora Maria ha seguito sul divano di casa, insieme agli altri figli, la fumata bianca arrivata alle 19 di ieri. Il fratello Fiorenzo ha rivelato «Eravamo in collegio insieme da piccoli. Lui andava in chiesa, seguiva i frati e andava a messa. Faceva tutto quello che facevano i frati in seminario» Il Cardinale Pizzaballa, originario di Cologno al Serio nella provincia di Bergamo, è stato nominato da Papa Francesco nel 2020 patriarca dei Latini di Gerusalemme. Lì ha esercitato il suo ministero in un periodo estremamente delicato: «Credo che sia contento anche lui, perché non gli sarebbe piaciuto lasciare a metà il lavoro iniziato a Gerusalemme». A proposito dei giornali che davano il figlio come uno dei favoriti, la signora Tadini ha risposto: «Appoggio sempre i miei figli, ma come mamma non lo avrei voluto vedere con un peso così, ora sono contenta che torni qui così posso preparargli la polenta»

Video Alanews/ANSA