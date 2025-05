Gli Italiani in campo oggi agli Internazionali di Roma, Arnaldi è fuori: in campo anche Paolini e Fognini. Quando giocano e dove vederli

Giornata ricca di appuntamenti per gli azzurri e le azzurre al Foro Italico. Le partite in programma per gli italiani, in attesa dei big di sabato

Gli Internazionali di Roma entrano nel vivo, oggi al Foro Italico saranno 10 gli italiani a scendere in campo. Dopo l’inaspettata eliminazione di Sonego ieri, questa mattina è arrivata la sconfitta per due set a zero anche di Matteo Arnaldi contro lo spagnolo Roberto Bautista. Alle 13.15 toccherà al 17enne Federico Cinà che sfiderà lo specialista della terra battuta Mariano Navone. Il vincitore del match incontrerà Sinner al prossimo turno, sabato 10 maggio. Alle 14:30 Matteo Gigante contro il francese Arthur Rinderknech e subito dopo il derby italiano tra Luca Nardi e Flavio Cobolli. Chiudono il programma del tabellone maschile Mattia Bellucci contro Pedro Martinez e Fabio Fognini, che ha annuciato che questi saranno i suoi ultimi Internazionali di Roma, contro l’inglese Jacob Fearnley, entrambi alle 19:15.

Quando gioca Jasmine Paolini

Nel lato femminile del tabellone sono tre le italiane impegante. Il primo appuntamento è alle 13.15 con Elisabetta Cocciaretto che affronta la n.2 al mondo Iga Swiatek. Alle 14:45 è attesa in campo Jasmine Paolini (n.5 al mondo) che sfiderà la neozelandese Lulu Sun. L’ultima sfida del giorno sarà invece quella tra Lucia Bronzetti e la ceca Karolina Muchova alle ore 20:45.

Dove vedere gli Internazionali di Roma

Tutti gli incontri del Atp Masters 1000 di Roma saranno in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, e anche sulla piattaforma streming Now Tv. Potrete seguire i match delle italiane in campo anche sul canale della Fitp,Supertennis, il quale trasmetterà in chiaro tutto il torneo femminile.

Foto di copertina: EPA/SEBASTIEN NOGIER