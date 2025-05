Jannik Sinner incantato a guardare le Frecce Tricolori: allenamento interrotto, poi si prende in giro da solo – Il video

Durante l’allenamento al Foro Italico, l'azzurro si è fermato imbambolato a guardare il passaggio delle Frecce Tricolori. Poi è scoppiato a ridere dopo aver mimato la sua espressione stupita. Applausi e sorrisi prima della sfida al terzo turno contro De Jong

Un rombo assordante e sette frecce tricolori hanno interrotto l’allenamento pre-partita di Jannik Sinner. Il numero uno della classifica Atp stava per provare un servizio quando si è interrotto pochi istanti prima di impattare la pallina. Lo sguardo è rimasto fisso in alto, a seguire il passaggio della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare italiana. Ha continuato a guardarla per circa una ventina di secondi, per poi unirsi all’applauso del folto pubblico che stava seguendo l’ultima rifinitura prima del secondo match dell’azzurro agli Internazionali di Roma, in cui affronterà Jesper De Jong.

L’autoironia di Sinner, che si imita «imbambolato»

Dopo essersi reso conto del siparietto, Jannik Sinner è scoppiato a ridere. Vicino a lui il coach Simone Vagnozzi, che era rimasto stregato anche lui dal passaggio delle Frecce Tricolori. Guardandolo, Sinner ha deciso di dare sfogo a un po’ di autoironia mimando la sua reazione «da imbambolato». Qualche risata che non può che aver fatto bene, stemperando la tensione a pochi minuti dal match in cui dovrà confermare le buone impressioni raccolte all’esordio.

Video in copertina: Federazione italiana tennis e padel