Una sfida a tennis col Papa? L’imbarazzo di Jannik Sinner dopo la «boutade» di Leone XIV

Il campione azzurro si è trovato a rispondere alla domanda dopo la vittoria contro de Jong agli Internazionali di Roma

Un match di tennis tra Papa Leone XIV e Jannik Sinner. Fantascienza? Probabilmente sì, ma l’idea – il nuovo Pontefice non nasconde di darsi al tennis nei rari momenti liberi – si è presa la scena oggi, generando un divertente scambio di battute a distanza tra i due. Papa Leone, la organizzerebbe una partita di tennis di beneficenza per le pontificie opere missionarie?, gli ha chiesto stamattina una giornalista a margine del suo incontro con i media di tutto il mondo. «Certo va bene. Basta che non ci sia Sinner», ha replicato il Pontefice, giocando probabilmente sul doppio senso del cognome: quello del tennista n° 1 al mondo, certo, ma anche che in inglese significa «peccatore».

La riposta di Sinner al Papa

Questa sera, dopo la sua vittoria ai sedicesimi degli Internazionali di Roma contro Jesper de Jong, qualcuno ha pensato di rigirare l’idea allo stesso Sinner. «Giocare col Papa? Perché mi dovete mettere in difficoltà….», si è schernito lui in conferenza stampa, nascondendo l’imbarazzo con un leggera risata. «Ho saputo che ha giocato da piccolino e per noi è tennisti è una bella cosa sapere che al Papa piaccia il nostro sport. Per il futuro si vedrà, vediamo», ha poi elaborato il suo pensiero il campione altoatesino, che domani pomeriggio tornerà in campo per sfidare agli ottavi l’argentino Francisco Cerúndolo.