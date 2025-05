Papa Leone XIV incontra i giornalisti. «Disarmiamo le parole e disarmeremo la Terra» – Il video

Il Pontefice, incontrando i media internazionali, suggerisce una comunicazione «disarmata e disarmante». «Siano liberati i cronisti incarcerati: è la stampa a rendere libero un paese»

«Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra». Lo ha detto Papa Leone XIV incontrando i giornalisti in Aula Paolo VI. «Una comunicazione disarmata e disarmante – ha aggiunto – ci permette di condividere uno sguardo diverso sul mondo e di agire in modo coerente con la nostra dignità umana. Voi siete in prima linea nel narrare i conflitti e le speranze di pace, le situazioni di ingiustizia e di povertà, e il lavoro silenzioso di tanti per un mondo migliore. Per questo vi chiedo di scegliere con consapevolezza e coraggio la strada di una comunicazione di pace». E inoltre davanti al «potenziale immenso» dell’intelligenza artificiale, bisogna avere «responsabilità e discernimento per orientare gli strumenti al bene di tutti, così che possano produrre benefici per l’umanità». «E questa responsabilità – ha aggiunto – riguarda tutti, in proporzione all’età e ai ruoli sociali».

La solidarietà ai giornalisti incarcerati: «Liberateli»

Il Pontefice ha ribadito «la solidarietà della Chiesa ai giornalisti incarcerati per aver cercato e raccontato la verità, e di chiederne la liberazione». La Chiesa, ha dichiarato, «riconosce in questi testimoni – penso a coloro che raccontano la guerra anche a costo della vita – il coraggio di chi difende la dignità, la giustizia e il diritto dei popoli a essere informati, perché solo i popoli informati possono fare scelte libere. La sofferenza di questi giornalisti imprigionati interpella la coscienza delle nazioni e della comunità internazionale, richiamando tutti noi a custodire il bene prezioso della libertà di espressione e di stampa». Questo è uno dei messaggi che lo distingue rispetto ai predecessori.

La battuta: «Sto ancora imparando»

Il Papa ha risposto sul suo eventuale viaggio a Nicea, in Turchia, affermando che la missione è in preparazione. Coinciderebbe con i 1700 anni del concilio, convocato da Costantino per dirimere questioni teologiche e fu il primo passo storico in cui i cristiani si riconobbero in una comunità universale. Salutando i giornalisti al termine dell’incontro Papa Leone XIV si è fermato un attimo per chiedere agli assistenti se dovesse dare lui ai partecipanti i rosari in ricordo dell’incontro. Alla risposta negativa, il Pontefice si è rivolto loro scherzando: «Sto ancora imparando».

Il Papa scherza con i giornalisti. Tra i volti della tv Serena Bortone

Al termine dell’incontro Papa Leone XIV è stato incalzando da una giornalista per organizzare una partita di tennis di beneficenza per le pontificie opere missionarie, conoscendo la sua passione per questo sport. «Certo va bene», ha replicato il Pontefice. «Io porto Agassi», ha insistito la giornalista scherzando. Prevost ha replicato «basta che non porti Sinner», giocando sul doppio senso sia perché l’italiano è il numero uno del mondo e sia perché il suo cognome in inglese significa «peccatore». Tra i volti noti della tv la giornalista Serena Bortone: «Qui a prendere una benedizione che ci fa bene al cuore».