Musetti si arrende al tie break, in finale agli Internazionali di Roma va Alcaraz. Sfiderà Sinner?

La vittoria del tennista spagnolo in due set per 6-3 7-6. Stasera in campo il n° 1 azzurro contro Tommy Paul

È Carlos Alcaraz il primo finalista degli Internazionali d’Italia di tennis. Lo spagnolo ha battuto in semifinale del Masters 1000 di Roma l’azzurro Lorenzo Musetti col punteggio di 6-3 7-5. Quello andato in scena oggi – venerdì 16 maggio – è stato il quinto capitolo della sfida tra i due tennisti, con un bilancio finora nettamente favorevole allo spagnolo, vincitore dei precedenti quattro confronti. L’ultimo faccia a faccia risaliva a poche settimane fa, al Masters 1000 di Montecarlo, dove l’azzurro aveva ceduto in tre set, anche a causa di un problema fisico accusato nel finale del match. Ora l’attenzione si sposta sulla sessione serale del Foro Italico, dove, non prima delle 20.30, Tommy Paul affronterà Jannik Sinner. L’altoatesino arriva a questa semifinale con grande fiducia, forte della prestazione dominante nei quarti di finale contro Casper Ruud, liquidato con un impietoso 6-0 6-1.

Foto di copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MEO