L’Italia del tennis non si ferma più: Sara Errani e Jasmine Paolini in finale del doppio femminile a Roma

Le due azzurre hanno battuto in due set le avversarie russe. Oggi in campo anche Sinner e Musetti

L’Italia del tennis non si ferma più. Agli Internazionali di Roma Jasmine Paolini disputerà non una, ma ben due finali. Oltre a quella nel singolo, cui s’è qualificata battendo ieri Peyton Stearns, la tennista toscana si giocherà il titolo pure nel doppio femminile, in coppia con Sara Errani. Le due azzurre, campionesse in carica, hanno battuto infatti in due set (doppio 6-4) le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Ora affronteranno la coppia vincente della sfida tra le belghe Kudermetova/Mertens e le australiane Hunter/Perez. Anche nel singolare maschile l’Italia ha tutte le carte in regola per arrivare in finale, potenzialmente addirittura con due protagonisti su due. Nel pomeriggio e poi stasera scendono in campo infatti per le semifinali sia Jannik Sinner (alle 20.30 contro l’americano Tommy Paul) che Lorenzo Musetti (alle 15.30 contro lo spagnolo Carlos Alcaraz).

Foto di copertina: ANSA/Domenico Cippitelli | Sara Errani e Jasmine Paolini in azione agli Internazionali di Roma – 14 maggio 2025