Lorenzo Musetti in semifinale agli Internazionali, Zverev battuto in due set: ora c’è Alcaraz

Lorenzo Musetti è in semifinale agli Internazionali d’Italia. Nei quarti il tennista toscano ha battuto il tedesco Alexander Zverev 7-6 6-4. In semifinale Musetti affronterà Carlos Alcaraz. Una favola quella di Musetti, che conquista la sua prima semifinale al Foro italico battendo il numero 2 al mondo, nonché campione uscente. Una battaglia in cui c’è tutto il possibile: la rimonta del break subito al terzo game e quello sul 6-5, fino a un tiebreak dominato 7-1 a suon di palle corte. Nel secondo, invece, l’accelerazione la piazza durante il nono game fino a chiudere 6-4. «Fino alla fine» scrive sulla telecamera “Lollo” che ora punta alla finale.

Musetti ci crede perché negli ultimi tre tornei sulla terra rossa ha fatto finale (persa a Montecarlo), poi semifinale a Madrid e lo stesso nella Capitale. A farne le spese, questa volta, è stato Zverev per dei precedenti con il carrarino che parlano chiaro: 3-1 per l’azzurro, tra cui anche il quarto vinto a Parigi e che poi è valso il bronzo olimpico. Da lì è cambiato qualcosa nella testa di Musetti per un 2025 che lo ha portato per la prima volta in top ten e al quale adesso chiede anche il primo trionfo in un Master 1000. E ora in semifinale Alcaraz, capace di vincere in due set (doppio 6-4) contro Jack Draper.

«Onestamente è stata una partita difficile, due set tiratissimi. La differenza l’avete fatta voi che mi avete sostenuto dal primo punto», ha detto Musetti dopo aver strappato il pass per la semifinale degli Internazionali. «Ovviamente c’è stata anche un po’ di fortuna – ha aggiunto -. Quel primo set se lo meritava più lui ma sono stato lì fino alla fine e ho giocato tutti punti e sono cresciuto. Ho preso tanta fiducia e sono contento». Infine una battuta sulle tante palle corte fatte in partita: «Devo dire che è un’arma che con un giocatore come lui funziona bene. L’ho utilizzata nei momenti giusti».