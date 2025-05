Tennis, strepitosa Jasmine Paolini: batte Gauff e vince gli Internazionali d’Italia

L'azzurra ha battuto la statunitense in due set (6-4 6-2). L'ultima volta che un'italiana aveva vinto il torneo di Roma era stato 40 anni fa, nel 1985, con Raffaella Reggi

Jasmine Paolini vince la finale femminile degli Internazionali d’Italia. L’azzurra ha battuto in due set (6-4 6-2) la statunitense Coco Gauff. L’ultima volta che un’italiana aveva vinto gli Internazionali era stato 40 anni fa, nel 1985, con Raffaella Reggi. La tennista toscana, classe 1996 e attualmente numero 5 del ranking mondiale, ha raggiunto la finale del WTA Masters 1000 di Roma dopo una convincente vittoria in semifinale contro l’americana Peyton Stearns, con il punteggio di 7-5, 6-1. L’ultima italiana a raggiungere l’atto conclusivo di questo prestigioso torneo era stata Sara Errani, che nel 2014 si arrendeva a Serena Williams. Il Foro Italico ha ospitato anche la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, e dal presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma. Il capo dello Stato ha poi salutato Giovanni Malagò, presidente del Coni, e Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani.

Foto copertina: ANSA / Fabrizio Corradetti