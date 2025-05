Roland Garros, impresa di Matteo Gigante: batte Tsitsipas e va al terzo turno

L'azzurro, numero 167 dell'Atp, ha battuto il greco (n° 20) in quattro set con il punteggio di 6-4 5-7 6-2 6-4

Impresa dell’italiano Matteo Gigante nel secondo turno del Roland Garros. L’azzurro, numero 167 dell’Atp, ha battuto Stefanos Tsitsipas (n° 20) in quattro set, con il punteggio di 6-4 5-7 6-2 6-4 in tre ore di gioco. Una giornata da ricordare questa per il 23enne tennista romano, che batte per la prima volta un Top 20 e per la prima volta vince due partite di fila in un torneo. «Mi sento molto bene – ha ammesso Gigante, incredulo a fine match – È stata una lotta, lui è un giocatore fantastico. Ho giocato molto bene e sono felicissimo. Questo risultato è il frutto del lavoro che ho fatto negli ultimi mesi insieme al mio team. È pazzesco: sono a Parigi da due settimane, spero di restare ancora qui per un po». Al terzo turno dell’Open di Francia, Gigante affronterà Ben Shelton.

Foto copertina: EPA/YOAN VALAT | L’italiano Matteo Gigante durante la partita contro Stefanos Tsitsipas al Roland Garros di Parigi, Francia, 28 maggio 2025