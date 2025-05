L’Italia del tennis sogna ancora, Flavio Cobolli batte Rublev e conquista l’Atp 500 di Amburgo

L'atleta azzurro ha liquidato il rivale in due set e ha vinto così il suo secondo titolo Atp in carriera

Il tennista azzurro Flavio Cobolli ha vinto oggi il torneo Atp 500 di Amburgo, battendo in finale in due set Andrey Rublev, col punteggio di 6-2, 6-4. Per il romano è il secondo titolo Atp in carriera, dopo quello ottenuto nel torneo 250 di Bucarest nello scorso aprile. Cobolli è il quarto italiano a vincere il torneo di Amburgo dopo Paolo Bertolucci, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti.

Foto di copertina: Ansa/EPA – Juanjo Martin