Jannik Sinner senza troppa fatica con Gasquet, 3-0 contro il francese: l’azzurro va al terzo turno del Roland Garros

Il tennista azzurro supera agevolmente il francese, ex numero 7 del ranking Atp oggi al 166mo posto. Il prossimo avversario del numero uno al mondo sarà il 23enne Lehecka

Jannik Sinner non fatica ai 32esimi di finale del Roland-Garros e supera agevolmente il francese Richard Gasquet con un secco 6-3, 6-0, 6-4. Sul campo Philippe-Chartier l’altoatesino impone subito un ritmo serrato al 38enne padrone di casa, costringendolo ad arrendersi in 40 minuti nel primo set. Assolutamente senza storia anche il secondo set, con il francese che non riesce a conquistare neanche un game in 27 minuti. Terzo set leggermente più combattuto, con il francese che sfodera le ultime energie rimaste per salutare con onore il torneo di casa. Come aveva annunciato all’inizio del torneo, questo è stata per lui l’ultima partecipazione al Roland-Garros, lascia così il circus uno degli ultimi tennisti a utilizzare l’elegantissimo rovescio ad una mano.

Le prossime sfide di Sinner

Jannik sinner approda ai sedicesimi di finale dove affronterà il ceco 23enne Jiří Lehecka, numero 34 del mondo. Il lato del tabellone dell’italiano non dovrebbe presentare particolari insidie, almeno fino ai possibili incroci con Djokovic e Zverev. L’incognita maggiore rimane però sempre la condizione fisica dell’italiano.